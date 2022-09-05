‘Balina’ için 270 kilo olmuştu: Fraser, Venedik’te altı dakika ayakta alkışlandı

ABD’li oyuncu Brendan Fraser’ın yıllar sonra ‘The Whale’ (Balina) filmiyle sinemaya dönüşü Venedik’te hayranlık uyandıran bir resepsiyonla karşılandı. Rolü için 270 kiloya çıkan Fraser altı dakika boyunca ayakta alkışlandı.

Bu yıl 79’uncusu düzenlenen Venedik Film Festivali’nde yılın en çok merak edilen yapımları arasında yer alan Darren Aronofsky imzalı The Whale (Balina) filmi dün ilk gösterimini yaptı.

Mumya serisiyle yıldızı parlayan ve uzun süre beyazperdeden uzak kalan Brendan Fraser’ın yıllar sonra The Whale’le sinemaya dönüşü büyük yankı uyandırmıştı. Filmde ‘morbid obez’ (ölümcül sonuçları olabilecek şişmanlık) bir edebiyat öğretmenini oynayan Fraser, fiziksel dönüşüm geçirerek 270 kilo olmuştu.

Fotoğraf: İnstagram

Film gösterimi sırasında altı dakika boyunca ayakta alkışlanan Fraser, duygulanarak filmin yönetmeni Aronofsky’ye sarıldı. Salondan ayrılmak isteyen oyuncu, alkışların yükselmesiyle gözyaşlarına boğuldu ve salon izleyicilerine selam verdi.

Eleştirmenlerden ve izleyicilerden büyük övgü toplayan oyuncunun Oscar yarışında bir adım önde olacağı düşünülüyor.

The Whale konusu

Fraser, filmde pis, darmadağınık dairesini asla terk etmeyen ve Zoom dersleri sırasında kamerasını kapalı tutan eşcinsel edebiyat profesörü Charlie’yi canlandırıyor. Bu utangaçlığının nedeni, bir kaç yıl önce sevgilisinin intihar etmesinden bu yana depresyonda olması ve morbid obez olana kadar yemeye devam etmesidir.

Charlie’nin tek isteği uzaklaştığı kızıyla yeniden iletişim kurabilmektir. Bunun için elinden geleni yapar.