‘Ağır toplar’ kırmızı halıda: Venedik Film Festivali başladı

İtalya’da bu yıl 79’uncusu düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali dün başladı. Prestijli ‘Altın Aslan’ ödülü için ünlü yapımların yarıştığı festivalin açılışında geleneksel kırmızı halı geçişi yapıldı. ABD’nin eski dışişleri bakanı politikacı Hillary Clinton da halıda yürüyenler arasındaydı.

Hillary Clinton – Julianne Moore – Catherine Deneuve

Venedik kentinde 10 Eylül’e kadar sürecek festivalin açılış filmi ABD’li yönetmen Noah Baumbach‘ın yönettiği ‘The White Noise’ (Beyaz Gürültü) oldu. Filmin başrol oyuncusu Adam Driver da etkinlikte yer aldı.

Noah Baumbach – Adam Driver

Netflix’in yapımcılığını üstlediği film, ilk kez bir Netflix filminin Venedik Film Festivali’nin açılış filmi olmasına sebep oldu.

Jüri başkanı ABD’li oyuncu Julianne Moore, festivale katılan ilk isimlerden oldu.

Julianne Moore

Moore, festivalin 79 yıllık tarihinde Uluslararası jüri başkanı olan 9’uncu kadın oldu. Festival jürisinin son altı yılına bakıldığında üç kadın jüri başkanının ismini görülüyor. Bunlar sırasıyla 2017’de Annette Benning, 2019’da Lucrecia Martel ve 2020’de Cate Blanchett idi.

Jüri üyeleri Alberto Barbera, Rodrigo Sorogoyen, Leonardo Di Costanzo, Kazuo Ishiguro, Audrey Diwan, Julianne Moore, Mariano Cohn ve Leila Hatami festivalin açılışını yaptı.

Festivalin jüri üyeleri

Eski Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da festivale katılanlar arasındaydı.

Hillary Clinton

Etkinlikte oyuncu Jodie Turner-Smith de yer alırken elbise tercihini marka elçisi olduğu Gucci’den bir tasarımdan yana kullandı.

Jodie Turner-Smith

Festivalde modacılar Flora Dalle Vacche ile Roberta Armani de yer aldı.

Flora Dalle Vacche – Roberta Armani

Etkinlikte manken Grace Elizabeth de yer aldı.

Grace Elizabeth

Etkinlikte manken Barbara Palvin ve oyuncu Dylan Sprouse da yer aldı.