Diken

Yaramazlara biraz batar!

Valilikten genelge: İstanbul'da içki satan dükkanlara 24 saat kesintisiz kamera zorunluluğu

İstanbul’da valilik genelgesiyle içki satan dükkanlara yedi gün 24 saat kesintisiz kamerayla kayıt zorunluluğu getirildi.

Fotoğraf: Arşiv (Reuters)

İstanbul Valiliği açıklamasında kentte kaçak ve sahte içki nedeniyle 2024’te 110 kişinin zehirlendiğini ve bunlardan 48’ini öldüğünü belirtti.


Açıklamada bu sorunla mücadele için bazı uygulamalar getirdiklerini belirtti. Buna göre içki satan işletmelere yedi gün 24 saat kesintisiz ve belirlenen kalitede görüntü kayıt sistemi zorunluluğu getirildi.

Ayrıca genelgeye göre idare işlemlere ilaveten aşağıdaki işletlemelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatları da iptal edilecek:

  • Kaçak ya da sahte içki satan ve ölüme neden olanlar
  • Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verdiği satış ve sunum belgesi olmayanlar
  • Özel kanunlardaki istisnalar hariç, Mülki İdare Amirinin güvenlik durumu hakkındaki görüşüyle ilgili belediye meclisinin tespit ettiği içkili yer bölgesi dışında açıktan içki sunumu ve satışı yapanlar

İçki üretenlerden en az 719 bin lira teminat alınacak

İstanbul’da tekel bayilerine kamera zorunluluğu

Akşam 10’dan sonra içki satışı cezasına zam: Üst limit 1 milyon 679 bin lira

Bir rakı ve votka grubuna daha zam

Bir puro grubuna zam

Bir ağır içki grubuna zam

Bir ağır içki grubuna daha zam

Bir bira ve rakı grubuna daha zam

Ünlü viski markası yalanladı: Bakanlık listesine ‘sahte bandrollü’ ürünü yazmış

Ünlü viski markasında ‘izin verilmeyen alkol’ tespit edildi

‘Zam yağmuru başladı’: Bir içki grubuna zam

TBYD başkanı, ‘bir sigara grubuna zam geldi’ haberini yalanladı

SON HABERLER