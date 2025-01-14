Valilikten genelge: İstanbul'da içki satan dükkanlara 24 saat kesintisiz kamera zorunluluğu

İstanbul’da valilik genelgesiyle içki satan dükkanlara yedi gün 24 saat kesintisiz kamerayla kayıt zorunluluğu getirildi.

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İstanbul Valiliği açıklamasında kentte kaçak ve sahte içki nedeniyle 2024’te 110 kişinin zehirlendiğini ve bunlardan 48’ini öldüğünü belirtti.

Açıklamada bu sorunla mücadele için bazı uygulamalar getirdiklerini belirtti. Buna göre içki satan işletmelere yedi gün 24 saat kesintisiz ve belirlenen kalitede görüntü kayıt sistemi zorunluluğu getirildi.

Ayrıca genelgeye göre idare işlemlere ilaveten aşağıdaki işletlemelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatları da iptal edilecek: