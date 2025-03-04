Diken

Yaramazlara biraz batar!

Valilik duyurdu: Beykoz'da başkan vekilini belediye meclisi seçecek

Tutuklanan CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine geçecek başkan vekilini belediye meclisi seçecek.

Fotoğraf: Beykoz Belediyesi

Beykoz başsavcılığı, geçen yıl 30 Ağustos etkinliklerindeki iki Manuş Baba konseriyle iptal edilen Baba Zula konserinin ihale sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.


Belediyenin eski kültür ve sosyal işler müdürü E.D. gözaltına alınmış, 26 Şubat’ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aynı başsavcılık 21 kişi hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım’ suçlamalarıyla yakalama, gözaltı ve arama talimatı vermişti. 

Köseler’le 20 kişi 27 Şubat’ta gözaltına alınmıştı. Köseler’in de olduğu 13 isim dün tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı, bugün Köseler’i ‘geçici tedbir’le görevden uzaklaştırmıştı.

İstanbul Valiliği, Beykoz Belediyesi’nin başkan vekilinin 10 Mart’ta belediye meclisinde seçileceğini duyurdu.

Beykoz Belediye Başkanı Köseler görevden uzaklaştırıldı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 17 kişi için tutuklama talebi

İmamoğlu Beykoz’da: Bizim cesaretimizi zalimlik ölçemez

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler dahil 21 kişi gözaltına alındı

Beykoz Belediyesi’ne konser soruşturması: Eski müdür adli kontrolle serbest

Beykoz Belediyesi’ne konser soruşturması: Eski müdür gözaltında

CHP Beykoz ilçe başkanı baskın haberini yalanladı: Savcılık evrak talep etti

Bir ‘usulsüz harcama’ incelemesi de Beykoz Belediyesi’ne

SON HABERLER

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 6 Haziran gece saatlerinde evinde elektrik akımına kapılan Zeyrek’in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde yapılıyordu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından Zeyrek’in hayatını kaybettiğini duyurdu: “Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm […]

Ali Koç: Fenerbahçe her zaman bağımsızdır

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç “Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübüdür. Köklerini ülkemizin bağımsızlığını kazanırken sergilediği mücadele gücünden alan bir geleneğe sahiptir. Fenerbahçe her zaman bağımsızdır” dedi.