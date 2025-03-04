Valilik duyurdu: Beykoz'da başkan vekilini belediye meclisi seçecek

Tutuklanan CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine geçecek başkan vekilini belediye meclisi seçecek.

Fotoğraf: Beykoz Belediyesi

Beykoz başsavcılığı, geçen yıl 30 Ağustos etkinliklerindeki iki Manuş Baba konseriyle iptal edilen Baba Zula konserinin ihale sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Belediyenin eski kültür ve sosyal işler müdürü E.D. gözaltına alınmış, 26 Şubat’ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aynı başsavcılık 21 kişi hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım’ suçlamalarıyla yakalama, gözaltı ve arama talimatı vermişti.

Köseler’le 20 kişi 27 Şubat’ta gözaltına alınmıştı. Köseler’in de olduğu 13 isim dün tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı, bugün Köseler’i ‘geçici tedbir’le görevden uzaklaştırmıştı.

İstanbul Valiliği, Beykoz Belediyesi’nin başkan vekilinin 10 Mart’ta belediye meclisinde seçileceğini duyurdu.