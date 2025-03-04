Beykoz Belediye Başkanı Köseler görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırıldı.

Fotoğraf: X

Beykoz başsavcılığı, geçen yıl 30 Ağustos etkinliklerindeki iki Manuş Baba konseriyle iptal edilen Baba Zula konserinin ihale sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Belediyenin eski kültür ve sosyal işler müdürü E.D. gözaltına alınmış, 26 Şubat’ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aynı başsavcılık 21 kişi hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım’ suçlamalarıyla yakalama, gözaltı ve arama talimatı vermişti.

Köseler’le 20 kişi 27 Şubat’ta gözaltına alınmıştı. Köseler’in de olduğu 13 isim dün tutuklanmıştı.

Bakanlık bugün Köseler’i ‘geçici tedbir’le görevden uzaklaştırdığını duyurdu.

‘Tanıklar bana iftira atıyor’

Soruşturmadaki iddialar tanık beyanlarına dayanıyor.

ANKA’nın haberine göre emniyet ve savcılık aşamasında Köseler’in avukatlarının taleplerine rağmen açıklanmayan tanık isimleri, hakimlikteki savunmada açıklandı.

Köseler savunmasında belediye bünyesindeki ihalelere katılan veya teklif veren şirket temsilcileri konumundaki diğer ‘şüphelilerin’ hiçbirini tanımadığını söyledi:

* Bu kişilerle odamda dahi konuşmadım, gözaltı sürecinde mecburen bir kısmıyla tanışmak zorunda kaldım. Hiçbir ihaleye dahil olmadım, usulsüzlük yapmadım. Belediye bünyesi daha önce 25 müdürlüğe sahipken, 31 müdürlüğe çıktım. Belediyede yaklaşık 2 bin 300 çalışan var. Benim bütün işleri tek tek kontrol etmem zaten söz konusu olamaz.

* Tanık ifadelerindeki aleyhe olan hususları kabul etmiyorum. Tanıkların görev ve yer değişiklikleri olduğu için bana iftira attıklarını düşünüyorum.

* Tanık Y. G.’nin iddiaları tamamen uydurmadır, ben hiçbir firmanın teklifini yırtıp atmadım. Tanık Y.G. ve E.U. daha önce belediyemizde gerçekleşen ihalelerden sorumludurlar. Tanık Y. bir müddet sonra ihaleleri yapmayacağını bana iletince onu o birimden aldık ve farklı bir birimde görevlendirdik, akabinde kendi talebi üzerine Çekmeköy Belediyesi’ne geçiş yaptı. Hatta kendisi bu transferin gerçekleşmesi için benden ricacı oldu. Ben de başkanı arayarak ondan rica ettim.

* Diğer tanık D.B. ise tabiri caizse ihalelerle alakalı ne şekilde beyan verdiğini anlayamadım. Kendisi bir maliye profesörüdür, kendisinin ihaleden anladığını düşünüyordum Diğer tanıkların beyanlarını da kabul etmiyorum, benim eylemimden dolayı herhangi bir kamu zararı gerçekleşmemiştir.

* Ben ‘ihalenin belli bir şirkete verilmesi, yoksa çalışanları sürdüreceğime’ dair bir tehditte bulunmadım. Bunlar tamamen uydurma şeylerdir.

* Tanık D.B. (danışman) ve V.G. arasında anlaşmazlık olunca işin içine beni de katacak şekilde bana iftira atılmaktadır, zira V.G’yi bulunduğu konumda görevlendirdim. Çok yoğun çalıştığım için her konuyla ilgilenecek durumumum yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı ve serbest bırakılmayı talep ediyorum.