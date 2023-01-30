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Ukrayna’nın savaş uçağı talebine ABD’den ret, Fransa’dan yeşil ışık

ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna’nın savaş uçağı talebini reddederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan şartlı yeşil ışık geldi.

Fotoğraf: ABD Savunma Bakanlığı (Arşiv)

Rusya’nın 24 Şubat 2022’de açtığı savaşa karşı Batı’nın verdiği askeri destekle direnen Ukrayna, hava savunma sistemleri ve tank talep ediyordu. ABD, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemi göndereceğini açıklamıştı.


Ukrayna’nın tank talebine uzun süre direnen Almanya da baskılar sonucu kararını değiştirmiş Leopard 2 tanklarını gönderme kararı almıştı. Aynı gün ABD de Abrams tanklarını göndereceği ortaya çıkmıştı.

Ukrayna yönetimi, bunun üzerine savaş uçağı talep etmişti.

AA’nın aktardığına göre Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yle ortak basın toplantısı düzenleyen Macron bu talebe “Hiçbir şey seçecek dışı değil” diye yanıt verdi. Macron, Rus topraklarında kullanılmaması ve Fransız ordusunun gücünü zayıflatmaması durumunda Ukrayna’ya savaş uçağı verilebileceğine işaret etti.

Macron, Ukrayna’nın bunun için resmi talepte bulunması gerektiğini belirtirken, Rutte, Ukrayna’dan henüz böyle bir talebin gelmediğini kaydetti.

Biden kapıyı kapattı

Fransa yeşil ışık yaksa da ABD’den olumsuz yanıt geldi. Maryland’deki ziyaretinin ardından Washington’a dönen Biden “ABD, Ukrayna’ya F-16 verecek mi?” sorusuna “Hayır” yanıtını verdi.

Biden, ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümünde Avrupa’yı ziyaret edip etmeyeceğine ilişkin soruyu “Emin değilim” diye cevapladı.

Diğer taraftan Polonya’ya bir ziyaret gerçekleştireceğini söyleyen başkan, ziyaretin ne zaman olduğunu ise henüz bilmediğini söyledi.

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