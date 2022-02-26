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Yaramazlara biraz batar!

Ukraynalı çift evliliklerinin ilk gününü işgale karşı hazırlanarak geçirdi

Ukrayna vatandaşları Yaryna Arieva ve Sviatoslav Fursin, Rusya’nın ülkelerini işgale başlamasından yalnızca birkaç saat sonra evlendi. Evli bir çift olarak ilk günlerini tüfek edinerek ve Ukrayna’yı savunmaya hazırlanarak geçirdiler.

Fotoğraf: CNN / Yaryna Arieva

Rusya iki gün önce üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde son olarak başkent Kiev’e dayandı.


Çift, normal şartlar altında mayıs ayında evlenmeyi planladıklarını ancak ‘geleceğin ne getireceğinden emin olamadıkları için’ bu kararı aldıklarını söyledi.

Arieva ve Fursin, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin çoğunluğu gönüllülerden oluşan bir kolu olan Bölgesel Savunma Kuvvetleri’ne kayıtlı.

CNN’e konuşan Arieva, “Şu anda buradayız ve elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yapılacak çok iş var ama yine de umarım her şey yoluna girer” dedi.

Savunmada yer almayan sivillere de silah verildiğini belirten kadın, herkesin bir kağıda imza atarak silah alabildiğini kaydetti.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, gönüllülere 18 bin silah sağlandığını bildirmişti.

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