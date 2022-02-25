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Yaramazlara biraz batar!

OECD’den Rusya’nın katılım sürecini sonlandırma ve Moskova ofisini kapatma kararı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Ukrayna’ya saldırı sonrası Rusya’nın katılım sürecini sona erdirme ve Moskova ofisini kapatma kararı aldı.

Fotoğraf: Reuters

OECD’nin açıklamasında Rusya’nın 2014’ten bu yana ertelenen teşkilata katılım sürecinin resmen sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.


Açıklamada, OECD Konseyi’nin Genel Sekreter’den OECD Moskova ofisini kapatmak için gerekli adımları atmasını da talep ettiği kaydedildi.

OECD’nin Ukrayna halkıyla güçlü dayanışma içinde olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, bu ülkenin demokratik olarak seçilmiş hükümetine desteğin güçlendirilmesine karar verildiği aktarıldı.

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