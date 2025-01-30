Tutuklanan gazeteci Toktaş: Yaptığım işin sorumluluğunu taşırım

Bilirkişi soruşturmasında tutuklanan Halk TV Yayın Yönetmeni Suat Toktaş hakimlik ifadesinde “Barış’a ‘İzin var mı dava açar mı’ diye sordum. 38 yıllık gazeteciyim, 56 yaşındayım, yaptığım işin sorumluluğunu taşırım. Ben gazetecilik yaptım” dedi.

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Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı bilirkişiyle konuşmuş, görüşmenin ses kaydı Halk TV’de yayınlanmıştı.

İstanbul başsavcılığı yayın sonrası Pehlivan’ın yanısıra Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek hakkında ‘bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’ ve ‘kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Üç gazeteci savcılığa ifade verdi. Selek ve Asker adli kontrol şartı ve yurtdışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dün yayın yönetmeni Toktaş ve Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz da ifade vermişti.

Hakimlik Pehlivan’la Oğuz’u adli kontrolle serbest bırakırken Toktaş’sa tutuklandı.

Duvar‘dan gazeteci Furkan Karabay’ın aktardığına göre Toktaş hakimlik ifadesinde şöyle konuştu:

“Senaryosu hazırlanmış bir şey vardır, bir ses kaydının ele geçirilmesi ve siyasi bir müdahale söz konusudur. Oysa ki rutin bir habercilik eylemi vardır.

Herhangi bir hukuk temeline dayanmayan saçma sapan bir iddia ile suçlanıyorum. Biz cevap hakkı vererek doğru bir gazetecilik yaptık. Hangi görüşte olursa olsun suçlama yöneltilmiş suçlama yöneltilen kişiye ulaşıp söz hakkı verilmiştir. Tamamen habercilik faaliyeti ve refleksidir.

Barış Pehlivan zaten ‘Yayınlanacağını bilmiyorum’ demektedir, anlık bir reflekstir, ismi geçen kişi arıyor ve konuşmaya başlıyor. Barış gazetecilik faaliyeti yürütmüştür. Karşı taraf ‘Bunları yayınlamayın’ dememiştir. Kürşad Oğuz’un kaydettiğini biliyorum, o bana gönderdi. Sonrasında ses kaydı geldiğinde ‘Bilirkişi ile konuştu’ dediğinde Barış bana yazmaya başladı. Ben ses kaydını alıp montaja gittim.

Barış’a ‘İzin var mı dava açar mı’ diye sordum. 38 yıllık gazeteciyim, 56 yaşındayım, yaptığım işin sorumluluğunu taşırım. Barış bana ‘Ağabey biz gazeteciyiz’ cevabını verince bunun izin dahilinde olduğunu düşündüm. Üç dakika sonra ekrana verildi. Kısa bir ses kaydıdır. Konuşmanın herhangi bir yerine dokunmadık.

‘İzin var mı, dava açar mı, biz gazeteciyiz ağabey, ben yayınlıyorum’ kısmı bir dakikalık meseledir. Sonrasında ‘Metin olarak yayınlasan daha iyi ağabey, dava açar’ cevabını aldım. Tüm bunlar üç dakika içinde olmuştur. Ben gazetecilik yaptım.”