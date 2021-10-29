Turkovac, BioNTech’lilerde de denenecek

Turkovac koordinatör araştırmacısı Doç. Dr. Bedia Mert Dinç, yerli Covid-19 aşısının iki doz Sinovac aşısı yaptıranlara hatırlatma dozu olarak uygulandığı 3’üncü faz çalışmasında aşılanan gönüllü sayısının 600’e ulaştığını, iki doz BioNTech aşısı olmuş gönüllülerde de yerli aşının etkinliğini araştıracaklarını söyledi.

Turkovac’ın hatırlatma dozu olarak etkinliğini test etmek amacıyla 28 ilde 41 merkezde yapılan 3’üncü faz klinik çalışması devam ediyor. Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği idari ve eğitim sorumlusu Dinç, iki doz Sinovac aşısı olmuş, 18-60 yaş arası kadın ve erkek gönüllülerin çalışma kapsamında olduğunu anımsattı.

Gönüllünün Covid-19 enfeksiyonu geçirmemiş olması gerektiğini belirten Dinç şöyle devam etti: “Kontrol altında olmayan kronik hastalığı olan gönüllüleri çalışmaya dahil edemiyoruz. Kullandığı ilaçları sorguluyoruz. Sigara öyküsünü sorguluyoruz. Ve 2’nci doz Sinovac aşısından sonra en az üç ay en fazla dokuz ay geçmiş olması gerekiyor. Aşı uygulamasından sonra tarama için kanlarını alıyoruz. Bize dört kez daha gelmeleri gerekiyor. Bu vizitlerde de aşının antikor cevabı açısından etkinliğini ölçüyoruz.”

‘Açık etiketli’

Gönüllü olmadığı sürece, yeterli sayıyı sağlayamadıkları sürece çalışmayı ilerletmelerinin mümkün olmadığını vurgulayan Dinç, bu çalışmanın diğer çalışmalardan farkının açık etiketli oluşu olduğuna dikkat çekti: “Yani gönüllü kendisine hangi aşı yapılacağını biliyor. Onun tercihine sunuyoruz; ‘Sinovac mı olmak istersiniz TURKOVAC mı olmak istersiniz’ diye. Burada amaç Sinovac ile Turkovac’ın etkinliğini karşılaştırmak ve çok hızlı bir şekilde Turkovac aşımız için acil kullanım onayı almak.“

Türkiye’de aşı olan herkese Sinovac yapılmadığını, BioNTech’le aşılanan çok ciddi bir kesim olduğunu belirten Dinç, “Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bakanlığımızın onayıyla izinler çıktıktan sonra iki doz BioNTech aşısını olmuş gönüllülerde de Turkovac etkinliğini araştıracağımız bir çalışma başlatacağız” ifadelerini kullandı.