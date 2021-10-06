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Yaramazlara biraz batar!

Turkovac’ın üçüncü fazına bir kent daha katıldı

Yerli aşı Turkovac’ın üçüncü faz çalışmasına Trabzon da dahil oluyor.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) işbirliğiyle geliştirilen yerli inaktif aşının birinci faz çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapılmıştı.


Şubat ayındaki ikinci faz çalışmasına ise 250 kişi katılmış, nisan ayında raporlama çalışması tamamlanmıştı. Üçüncü faz da geçen haziran ayında Ankara’da başlamıştı.

AA’ya konuşan Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü’nde yer hazırladıklarını, bakanlığa bildirimde bulunduklarını belirtti.

“Onlardan gelecek talimat doğrultusunda faz-3 çalışmasını biz de başlatacağız” diyen Usta, çalışmaya katılacak kişilerin gönüllülük esasıyla belirleneceğini ifade etti.

Usta, şunları söyledi: “İlk gelen bilgiler doğrultusunda şunu söyleyebilirim ki faz-3 çalışmasında iki doz Sinovac’ını olmuş ve üstünden 90 gün geçmiş kişilere uygulanacak. Onun dışındakilere uygulama şimdilik olmayacak. Tamamen gönüllü, kişilerin onayıyla birlikte yapılacak.”

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