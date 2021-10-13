Üçüncü doz aşısını TURKOVAC yaptırmak isteyen gönüllülerin başvuruları alınıyor

Covid-19’la mücadele kapsamında üçüncü dozun, yerli aşı TURKOVAC’la uygulanması için gönüllü olmak isteyenlerin başvuruları, e-Nabız üzerinden alınmaya başladı.

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AA’nın haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın üçüncü doz aşısını yaptıracak kişileri yerli aşı TURKOVAC için gönüllü olmaya çağırmasının ardından başvurular alınıyor. TURKOVAC hatırlatma dozu uygulamasına katılmak isteyenler, daha önce Covid-19 geçirmemiş ve iki doz aşısını yaptırmış 18-59 yaş kişiler arasından seçilecek.

Başvurmak isteyenler ‘enabiz.gov.tr’ sitesinden ‘Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol’ butonuna tıklayacak.

Açılan pencerede “3’üncü doz hatırlatma Covid-19 aşımı inaktif Kovid-19 TURKOVAC aşısı ile yaptırmak istiyorum” seçeneği onaylanarak başvuru yapılacak.

Yetkililer, değerlendirmelerin ardından, eğer katılımı uygun görülürse gönüllüye e-Nabız profilinde kayıtlı iletişim bilgileri üzerinden temas kuracak.

Seri üretim için 3 bin kişi gerek

Türkiye’nin dört bir yanından herkesin katılabileceği hatırlatma dozu uygulaması, başta şehir hastaneleri olmak üzere 41 merkezde uygulanacak.

Yerli aşı TURKOVAC’ın seri üretime geçebilmesi için en az 3 bin kişinin hatırlatma dozunda TURKOVAC’ı tercih etmesi gerekiyor.

Ayrıntılı bilgiye ‘ALO 184’ hattından ulaşılabilecek.