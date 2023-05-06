Türkiye’nin Sudan büyükelçisinin aracına ateş açıldı

Türkiye’nin Sudan büyükelçisinin konvoyundaki aracına ateş açıldı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Sudan’da çatışmalar üç haftadır devam ediyor. Birçok ülke elçiliğini kapatırken vatandaşlarını ülkeden tahliye ediyor.

AA’nın aktardığına göre, Türkiye’nin Sudan Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu’nun konvoyundaki büyükelçilik aracına ateş açıldı, olayda ölen ve yaralanan olmadı. Kimin ateş açtığıysa henüz belli değil.

Geçtiğimiz günlerde de Türkiye’den Sudan’a giden tahliye uçağına ateş açılmıştı.

Ne olmuştu?

Ekim 2021’deki darbeden bu yana Sudan, bir generaller konseyi tarafından yönetiliyor ve anlaşmazlığın merkezinde iki askeri yetkili var. Bunlardan birisi silahlı kuvvetlerin başı ve fiilen ülkenin devlet başkanı olan General Abdulfettah el-Burhan. Anlaşmazlığın diğer tarafındaysa onun yardımcısı ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) lideri General Muhamed Hamdan Dagalo var.

Ana anlaşmazlık noktalarından biri, 100 bin kişilik HDK’yi orduya dahil etme planları ve daha sonra yeni gücü kimin yöneteceği. Bu anlaşmazlık iki gün önce sıcak çatışmaya döndü.

15 Nisan’da başkent Hartum ve çeşitli şehirlerinde, Sudan ordusuyla paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başladı.