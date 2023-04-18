Sudan’da ABD’nin diplomatik konvoyuna ateş açıldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Sudan’da ABD diplomatik konvoyuna paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından ateş açıldığını duyurdu.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Reuters’ın aktardığına göre Blinken, olaydan sonra Sudan’daki tarafları ayrı ayrı arayarak ‘ABD’li diplomatlara yönelik herhangi bir tehlikenin kabul edilemez olduğunu’ söyleyerek uyardı.

Blinken, Sudan’la ilgili ayrıca “Genel güvenlik ortamı hakkında derin endişelerimiz var” dedi.

Ne olmuştu?

Ekim 2021’deki darbeden bu yana Sudan, bir generaller konseyi tarafından yönetiliyor ve anlaşmazlığın merkezinde iki askeri yetkili var. Bunlardan birisi silahlı kuvvetlerin başı ve fiilen ülkenin devlet başkanı olan General Abdulfettah el-Burhan. Anlaşmazlığın diğer tarafındaysa onun yardımcısı ve Hızlı Destek Güçleri’nin (RSF) lideri General Mohamed Hamdan Dagalo var.

Ana anlaşmazlık noktalarından biri, 100 bin kişilik HDK’yi orduya dahil etme planları ve daha sonra yeni gücü kimin yöneteceği. Bu anlaşmazlık iki gün önce sıcak çatışmaya döndü.

Üç gün önce başkent Hartum ve çeşitli şehirlerinde, Sudan ordusuyla paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başladı.