Sudan’da çatışma büyüyor: Ölü sayısı 83’e yükseldi

Sudan’da orduyla paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalarda dün 83 kişinin öldüğü bildirildi.

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Ordu ve HDK arasında başkent Hartum’un yanı sıra çeşitli kentlerde dün de yoğun çatışmalar devam etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), “15 Nisan’dan bu yana Hartum, Güney Kurdufan, Kuzey Darfur ve Kuzey eyaletleri ile değişik bölgelerdeki çatışmalarda en az 83 kişi öldü, 1126 kişi yaralandı. En şiddetli çatışmalar Hartum’da” bilgisini verdi.

Çatışmalar nedeniyle hastalar ve sağlık çalışanlarının hastanelere erişiminde sorun olduğu ve bazı ilaçlar ve tıbbi malzemelerin yetersizlik kaldığını belirten DSÖ, çatışmanın taraflarını, sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde tarafsızlığa saygı göstermeye ve çatışmalarda yaralananların sağlık tesislerine sınırsız erişimini garanti etmeye çağırdı.

Ne olmuştu?

Ekim 2021’deki darbeden bu yana Sudan, bir generaller konseyi tarafından yönetiliyor ve anlaşmazlığın merkezinde iki askeri yetkili var. Bunlardan birisi silahlı kuvvetlerin başı ve fiilen ülkenin devlet başkanı olan General Abdulfettah el-Burhan. Anlaşmazlığın diğer tarafındaysa onun yardımcısı ve Hızlı Destek Güçleri’nin (RSF) lideri General Mohamed Hamdan Dagalo var.

Ana anlaşmazlık noktalarından biri, 100 bin kişilik HDK’yi orduya dahil etme planları ve daha sonra yeni gücü kimin yöneteceği. Bu anlaşmazlık iki gün önce sıcak çatışmaya döndü.

İki gün önce başkent Hartum ve çeşitli şehirlerinde, Sudan ordusuyla paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başladı.