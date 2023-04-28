MSB: Sudan’a giden tahliye uçağımıza ateş açıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sudan’daki Türk vatandaşlarını tahliye etmek için giden uçağa ateş açıldığını duyurdu.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Sudan’da çatışmalar iki haftadır devam ediyor. Birçok ülke elçiliğini kapatırken vatandaşlarını ülkeden tahliye ediyor.

Türkiye de tahliye işlemlerine 23 Nisan’da başladı.

MSB, Twitter paylaşımında Sudan’a giden bir tahliye uçağına ateş açıldığını açıkladı. Herhangi bir personel yaralanmazken uçak emniyetli bir şekilde indi.

Paylaşımda şunlar dendi: “Çatışmaların devam ettiği Sudan’da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevi için Wadi Sayidna’ya giden C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır.”

Çatışmaların devam ettiği Sudan’da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevi için Wadi Sayidna’ya giden C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli… — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2023

Ne olmuştu?

Ekim 2021’deki darbeden bu yana Sudan, bir generaller konseyi tarafından yönetiliyor ve anlaşmazlığın merkezinde iki askeri yetkili var. Bunlardan birisi silahlı kuvvetlerin başı ve fiilen ülkenin devlet başkanı olan General Abdulfettah el-Burhan. Anlaşmazlığın diğer tarafındaysa onun yardımcısı ve Hızlı Destek Güçleri’nin (RSF) lideri General Muhamed Hamdan Dagalo var.

Ana anlaşmazlık noktalarından biri, 100 bin kişilik HDK’yi orduya dahil etme planları ve daha sonra yeni gücü kimin yöneteceği. Bu anlaşmazlık iki gün önce sıcak çatışmaya döndü.

15 Nisan’da başkent Hartum ve çeşitli şehirlerinde, Sudan ordusuyla paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başladı.