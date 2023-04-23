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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye, ABD ve Fransa, vatandaşlarını Sudan’dan tahliye ediyor

Sudan’daki çatışmalardan dolayı Türkiye, ABD ve Fransa, vatandaşlarını ülkeden tahliye etmeye başladı.

Fotoğraf: Arşiv

ABD dün, elçilik personelini tahliye etmişti. Ayrıca, vatandaşlarının tahliye işlemine de başlamıştı.


Euronews’in aktardığına göre, Fransa da benzer bir çağrıda bulunarak Sudan’daki vatandaşlarını ve diplomatik personeli için ‘hızlı bir tahliye operasyonu’ başlattığını açıkladı.

Türkiye de bugün tahliye işlemlerine başladı.

Ne olmuştu?

Ekim 2021’deki darbeden bu yana Sudan, bir generaller konseyi tarafından yönetiliyor ve anlaşmazlığın merkezinde iki askeri yetkili var. Bunlardan birisi silahlı kuvvetlerin başı ve fiilen ülkenin devlet başkanı olan General Abdulfettah el-Burhan. Anlaşmazlığın diğer tarafındaysa onun yardımcısı ve Hızlı Destek Güçleri’nin (RSF) lideri General Mohamed Hamdan Dagalo var.

Ana anlaşmazlık noktalarından biri, 100 bin kişilik HDK’yi orduya dahil etme planları ve daha sonra yeni gücü kimin yöneteceği. Bu anlaşmazlık iki gün önce sıcak çatışmaya döndü.

15 Nisan’da başkent Hartum ve çeşitli şehirlerinde, Sudan ordusuyla paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başladı.

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