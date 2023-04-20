Sudan’daki çatışmalarda ölü sayısı 300’e yükseldi

Sudan’da orduyla paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalarda ölü sayısının 300’e yükseldiği bildirildi.

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Ordu ve HDK arasında başkent Hartum’un yanı sıra çeşitli kentlerde yoğun çatışmalar devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Şimdiye kadar yaklaşık 300 kişi yaşamını yitirdi ve 3 binden fazla kişi yaralandı. Başta siviller ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar olmak üzere, tüm can kayıplarını kınıyorum” dedi.

Ghebreyesus, Sudan’daki sağlık tesislerini işgal eden güçlerden gelen haberlerin endişe verici olduğuna da değinirken, “Sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar, uluslararası hukuk ve sağlık hakkının açık bir ihlalidir. Bunların durması gerekir” dedi.

Ne olmuştu?

Ekim 2021’deki darbeden bu yana Sudan, bir generaller konseyi tarafından yönetiliyor ve anlaşmazlığın merkezinde iki askeri yetkili var. Bunlardan birisi silahlı kuvvetlerin başı ve fiilen ülkenin devlet başkanı olan General Abdulfettah el-Burhan. Anlaşmazlığın diğer tarafındaysa onun yardımcısı ve Hızlı Destek Güçleri’nin (RSF) lideri General Mohamed Hamdan Dagalo var.

Ana anlaşmazlık noktalarından biri, 100 bin kişilik HDK’yi orduya dahil etme planları ve daha sonra yeni gücü kimin yöneteceği. Bu anlaşmazlık iki gün önce sıcak çatışmaya döndü.

Dört gün önce başkent Hartum ve çeşitli şehirlerinde, Sudan ordusuyla paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başladı.