DSÖ: Sudan’daki çatışmalarda can kaybı 270’e çıktı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan’da devam eden çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 270’e yükseldiğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

Ghebreyesus, DSÖ’nün küresel sağlık sorunları gündemiyle düzenlenen basın toplantısında, değerlendirmelerde bulundu.

Silahlı çatışmalar nedeniyle durumun endişe verici boyutta olduğuna işaret eden Ghebreyesus, şunları dedi: “Sudan Sağlık Bakanlığı Acil Durum Operasyonları Merkezi, çatışmalarda 270 kişinin öldüğünü ve 2 bin 600’den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Trajik bir şekilde BM Dünya Gıda Programı’nın (WFP) üç çalışanı da öldürüldü.”

En şiddetli çatışmaların Hartum’da yaşandığını aktaran Ghebreyesus, “Güvensiz ortam nedeniyle faaliyetler kısıtlandı. Bu durum sağlık çalışanlarının ve ambulansların sağlık tesislerine ulaşmasını zorlaştırıyor ve daha fazla hayatı riske atıyor” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Sudan’ın başkenti Hartum’da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında ‘HDK’nin tamamen orduya katılmasını’ öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.