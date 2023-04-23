ABD, Sudan’daki elçiliğini kapatarak personelini tahliye etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudan’da çatışmaların artmasından dolayı Hartum Büyükelçiliği’ndeki diplomatik operasyonları askıya aldıklarını ve tüm diplomatik personeli tahliye ettiklerini açıkladı.

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Blinken yaptığı yazılı açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanlığı, Sudan’ın Hartum kentindeki büyükelçiliğimizdeki faaliyetleri geçici olarak askıya aldığını ve tüm ABD personelini ve güvenliği sorumluluğumuz altındaki aile üyelerini güvenli bir şekilde tahliye ettiğini duyurdu. Büyükelçiliğimizdeki faaliyetleri askıya almak her zaman zor bir karardır ancak personelimizin güvenliği benim öncelikli sorumluluğumdur” dedi.

Sudan Silahlı Kuvvetleri ve Hızlı Destek Güçleri arasındaki çatışmaların ciddi ve artan güvenlik riskleri yarattığı nedeniyle bu kararı aldığını belirten Blinken, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Geniş çaplı çatışmalar sivil ölümlere, yaralanmalara ve önemli altyapı hasarlarına neden olmuş ve büyükelçiliğimiz personeline kabul edilemez bir risk oluşturmuştur. Sahada bulunan ekibimizin, ABD askeri kuvvetlerinin ve hükümetimizin diğer unsurlarının bu tahliye görevini yerine getirirken gösterdikleri beceri ve profesyonelliği takdir ediyorum.”

Blinken, Sudan’daki Amerikalıların kendi güvenlikleri için planlama yapmalarına yardımcı olmaya devam edeceklerini ve bölgedeki ABD vatandaşlarına düzenli olarak bilgi sağlayacaklarını belirtti.

Bu arada Dışişleri Bakanlığı Sudan için yeni bir seyahat uyarısı yayınlayarak ABD vatandaşlarına bu ülkeye seyahat etmemeleri, orada bulunan ABD vatandaşlarının ise ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

Ne olmuştu?

Ekim 2021’deki darbeden bu yana Sudan, bir generaller konseyi tarafından yönetiliyor ve anlaşmazlığın merkezinde iki askeri yetkili var. Bunlardan birisi silahlı kuvvetlerin başı ve fiilen ülkenin devlet başkanı olan General Abdulfettah el-Burhan. Anlaşmazlığın diğer tarafındaysa onun yardımcısı ve Hızlı Destek Güçleri’nin (RSF) lideri General Mohamed Hamdan Dagalo var.

Ana anlaşmazlık noktalarından biri, 100 bin kişilik HDK’yi orduya dahil etme planları ve daha sonra yeni gücü kimin yöneteceği. Bu anlaşmazlık iki gün önce sıcak çatışmaya döndü.

15 Nisan’da başkent Hartum ve çeşitli şehirlerinde, Sudan ordusuyla paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başladı.