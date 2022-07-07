Türkiye’nin Rus gemisini bırakması Ukrayna’yı kızdırdı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, çalıntı Ukrayna tahılı taşıdığı iddia edilen Rus bayraklı Zhibek Zholy isimli geminin Sakarya Karasu limanından ayrılmasına izin verilmesini ‘kabul edilemez’ bir durum olarak nitelendirerek Türkiye’nin Ukrayna büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

Fotoğraf: vesselfinder

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko Twitter’da şunları yazdı: “Çalıntı Ukrayna tahıllarıyla dolu Rus gemisi Zhibek Zholy’nin Türk yetkililere suç delili sunulmasına rağmen Karasu limanından ayrılmasına izin verilmesini esefle karşılıyoruz.”

We regret that Russia’s ship Zhibek Zholy which was full of stolen Ukrainian grain, was allowed to leave Karasu port despite criminal evidence presented to the Turkish authorities. Türkiye’s Ambassador in Kyiv will be invited to @MFA_Ukraine to clarify this unacceptable situation — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 7, 2022

Nikolenko ayrıca, “Türkiye’nin Ukrayna büyükelçisi, bu kabul edilemez duruma açıklık getirmek için Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na davet edilecek” diye yazdı.

Ne olmuştu?

Ukrayna 1 Temmuz’da, Rusya’nın işgali altındaki Berdyansk limanından alınan Ukrayna tahılını taşıdığı iddia edilen Zhibek Zholy’nin Türkiye tarafından alıkonmasını talep etmişti.

Üst düzey bir Türk yetkili 4 Temmuz’da Rus gemisinin Karasu açıklarında durdurulduğunu ve iddiaların titizlikle araştırıldığını söylemişti.

Ukrayna’nın Ankara büyükelçisi Vasyl Bodnar, 4 Temmuz’da Türk gümrük yetkililerinin gemiye el koyduğunu açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı danışmanı İlnur Çevik de, Türkiye’nin Ukrayna’nın talebi sonrası Rus bandıralı kargo gemisindeki tahılın ‘çalıntı’ çıkması halinde ‘el koyup, Ukrayna adına satacaklarını’ söylemişti.

Rusya’ysa 6 Temmuz’da yaptığı açıklamada gemiye el konulduğu iddialarını yalanlayıp geminin standart prosedürlerden geçtiğini dile getirmişti.

7 Temmuz’da da gemilerin seyahat bilgisini gösteren ‘vesselfinder’ adlı siteye göre, geminin Türkiye’den ayrıldığı ortaya çıkmıştı.