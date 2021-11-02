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Yaramazlara biraz batar!

‘TÜGVA prodüksiyon’ sunar: ‘Kurtlar Vadisi’ne özenip ‘Yurtlar Vadisi’ çekmişler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’ndan (TÜGVA) sızdırılan belgeler arasında yer alan ‘Yurtlar Vadisi’ videosu dikkat çekti.

2000’li yılların başında yayınlan ve mafyayı konu alan ‘Kurtlar Vadisi’ adlı dizinin ilk sezonundan esinlenerek hazırlanan videoya ‘Yurtlar Vadisi’ adı verilmiş.


Videoda, Kurtlar Vadisi’nin başrol oyuncuları ‘Polat Alemdar’ ve ‘Süleyman Çakır’la diğer oyuncuların rollerini, öğrenci yurdu olduğu görülen yerde kalan kişiler canlandırıyor.

Dizide oyuncu Oktay Kaynarca’nın oynadığı mafya lideri ‘Süleyman Çakır’ı’, bugün TÜGVA başkanı olarak görev yapan Enes Eminoğlu canlandırıyor.

Videoda silahlı çatışma ve boğaz kesme gibi şiddet görüntüleri yer alıyor.

Videonun bir bölümünde ise “İlim yaymanın bu karanlık ve puslu vadisinde yaşananlar tamamen hayal ürünüdür” cümlesine yer veriliyor.

Videonun yönetmenliğini ise Abdulbaki Yavuz’ın üstlendiği bilgisine yer veriliyor.

Yavuz, kısa filmleri Türkiye ve dünyada önemli yarışmalarda finalist olarak yarışan ve bugün reklam yönetmenliği yapan bir isim.

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