TÜGVA binasına saldırıda bir tutuklama

İstanbul Gaziosmanpaşa’daki Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bıraktığı değerlendirilen B.Y. tutuklandı.

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Bursa’da 20 Nisan’da gardiyanları taşıyan otobüsün geçişi sırasında el yapımı patlayıcı (EYP) infilak ettirilmiş, bir personel hayatını kaybetmişti. İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesindeyse bir gün sonra Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) ofisine saldırı düzenlenmiş, olay yerinde EYP parçaları bulunduğu açıklanmıştı.

B.Y. 26 Nisan’da, şüpheliyle irtibatlı olduğu değerlendirilen K.K. de bir gün sonra gözaltına alınmıştı.

B.Y. ile K.K.’nin, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen B.Y. tutuklandı. Şüpheli K.K. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.