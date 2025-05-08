Trump Vatikan'daki seçimden memnun: Ülkemiz için ne büyük onur

ABD Başkanı Donald Trump, papa seçilen ilk ABD’li Kardinal Robert Prevost’u tebrik ederek “Kendisinin Amerikalı ilk papa olması ülkemiz için ne büyük bir onur” dedi.

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Papa Francis’in 21 Nisan’da hayatını kaybetmesinin ardından Katolik Kilisesi’nin 267’nci papasının seçileceği süreç dün başlamıştı.

133 kardinal yeni papayı seçmek için dün Sistine Şapeli’ne kapanmıştı fakat ilk oylamada bir sonuç çıkmamıştı. Seçimin ikinci günündeki dördüncü tur oylamasının ardından yeni papanın seçildiği Sistine Şapeli’nin bacasından çıkan beyaz dumanla ilan edilmişti.

Yaklaşık bir saat sonra Aziz Petrus Bazilikası’nın büyük locasından 14’üncü Leo adını kullanacak Kardinal Prevost takdim edildi.

14’üncü Leo ABD’li ilk papa.

Truth Social hesabından Prevost’u kutlayan Trump’ın paylaşımı şöyle:

“Papa seçilen Kardinal Robert Francis Prevost’u tebrik ediyoruz. Kendisinin ilk Amerikalı Papa olduğunu görmek büyük bir onur. Ne büyük bir heyecan, ülkemiz için ne büyük bir onur. Papa 14’üncü Leo ile tanışmayı dört gözle bekliyorum. Çok anlamlı bir an olacak.”