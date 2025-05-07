Sistine Şapeli'nden siyah duman yükseldi: Yeni papa ilk turda seçilemedi

Sistine Şapeli’nde bir araya gelen kardinaller ilk tur oylamasında yeni papayı seçemedi. Şapelin bacasından siyah duman yükseldi.

Fotoğraf: BBC

Papa Francis’in 21 Nisan’da hayatını kaybetmesinin ardından Katolik Kilisesi’nin 267’nci papasının seçileceği süreç başladı.

133 kardinal yeni papayı seçmek için yerel saatle 16:30’da (TSİ 17.30) Sistine Şapeli’ne kapandı.

Latince ‘anahtarla kilitli’ anlamına gelen ‘Konklav’ (cum clave) süresince seçici kardinaller dış dünyayla iletişim kurmuyor.

Kardinaller bugün Sistine Şapeli’nde bir tur oylama yaptı.

Oylama sonucunda şapelin bacasından ‘siyah’ duman çıkarıldı ve dünyaya bir papanın seçilemediği duyuruldu.

Kardinallerin yarından itibaren sabah ve öğleden sonraları ikişer kez olmak üzere günde dört oylama yapması planlanıyor.

Kilise hukukuna göre Konklav’daki oylamada üçte iki çoğunluğu, yani 89 oy alan kardinal, görevi kabul etmesi durumunda papa ve aynı zamanda Vatikan devlet başkanı olacak.

Papanın seçildiği beyaz dumanla duyurulacak

Konklav süresince, yeni papanın seçilip seçilmediğini anlamak için Sistine Şapeli’nin bacasına bakılacak.

Oylama sonunda papa seçilememesi halinde kardinallerin oy pusulaları yakılarak şapelin bacasından ‘siyah’ duman çıkarılıyor.

Bir papa seçilmesi durumundaysa kardinallerin oy pusulaları yakılarak Sistine Şapeli’nin bacasından bu sefer beyaz duman çıkması sağlanacak ve dünyaya yeni papanın seçildiği mesajı iletilecek.