Papa seçiminde oy kullanacak kardinale cinsel istismar vakasında yalancı şahitlikten ceza

Bir cinsel istismar vakasında ‘yalancı şahitlik’ ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Köln Başpiskoposu Kardinal Rainer Maria Woelki’nin bir hayır kurumuna 26 bin avro (1 milyon 142 bin lira) ödemesi emredildi.

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Woelki’nin 2019’da vefat eden rahip Winfried Pilz’le ilgili cinsel taciz iddialarını bilmesine rağmen mahkemedeki yeminli ifadesinde bunun aksini beyan ettiği öne sürülmüş ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Köln Başpiskoposu yeni papayı seçecek kardinaller arasında yer alıyor.

Savcılık, 68 yaşındaki kardinal Woelki hakkında dava açmaktan ve kısa süreli hapis cezasına çarptırılma talebinden vazgeçti, bunun yerine kardinalin kiliseye bağlı olmayan bir hayır kurumuna 26 bin avro ödemesini emretti.

Savcılık, ay sonuna kadar paranın ödenmemesi halinde soruşturmaya devam edeceğini ve suçlamaları sürdüreceğini duyurdu.

Kardinal Woelki “Bir sonuca vardığımız için memnun ve minnettarım. Artık tüm enerjimizi geleceğin zorlu görevlerine ayırabiliriz” dedi.

İstismar iddiaları

Almanya’da yasalar yalan yere yeminli beyan verenler hakkında en az bir yıl hapis cezası öngörüyor.

Almanya’daki Katolik Kilisesi, uzun yıllardır cinsel istismar iddialarıya anılıyordu. Kilisedeki üst düzey din adamlarının bu olaylara sessiz kalmasıysa eleştirilmişti.

2021’de yayınlanan bir raporda, Almanya’nın en büyük başpiskoposluk bölgesi olan Köln’de 1975-2018 yılları arasında 200’den fazla tacizcinin ve çoğu 14 yaşın altında olan 300’den fazla mağdurun olduğu ileri sürülmüştü.