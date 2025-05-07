Papa seçimi başladı: Gözler Sistine Şapeli'nin bacasında

Papa Francis’in 21 Nisan’da hayatını kaybetmesinin ardından Katolik Kilisesi’nin 267’nci papasının seçileceği süreç başladı.

Oylama Sistine Şapeli’nde yapılıyor. Fotoğraf: AA

Tüm dünyadan gelen kardinaller yeni papayı seçmek için yerel saatle 16:30’da (TSİ 17.30) Sistine Şapeli’ne kapandı.

Latince ‘anahtarla kilitli’ anlamına gelen ‘Konklav’ (cum clave) süresince 133 seçici kardinal dış dünyayla iletişim kurmayacak.

Kardinaller Vatikan’daki Santa Marta Konuk Evi’nde kalacak. Papa belirlenene kadar cep telefonu, akıllı saat gibi cihazlar kullanmaları ve basını takip etmeleri yasak.

Konklav’da oturumlara, Papa Francis döneminde Vatikan devlet sekreterliği (başbakan) de yapan İtalyan Kardinal Pietro Parolin başkanlık edecek.

Papanın seçildiği beyaz dumanla duyurulacak

Kilise hukukuna göre, Konklav’daki oylamada üçte iki çoğunluğu yani 89 oy alan kardinal, görevi kabul etmesi durumunda papa ve aynı zamanda Vatikan devlet başkanı olacak.

Konklav süresince, yeni papanın seçilip seçilmediğini anlamak için Sistine Şapeli’nin bacasına bakılacak.

Konklav’da 133 kardinal bugün Sistine Şapeli’nde bir tur oylama yapacak.

Bu oturumda Papa seçilemezse 133 kardinalin yarından itibaren sabah ve öğleden sonraları ikişer olmak üzere bir günde dört oylama yapması planlanıyor.

Oylamalar sonunda papa seçilememesi halinde, kardinallerin oy pusulaları yakılarak şapelin bacasından ‘siyah’ duman çıkarılacak ve dünyaya bir papanın seçilemediği mesajı iletilecek.

Bir papa seçilmesi durumundaysa kardinallerin oy pusulaları yakılarak Sistine Şapeli’nin bacasından bu sefer beyaz duman çıkması sağlanacak ve dünyaya yeni papanın seçildiği mesajı iletilecek.

Aynı anda, yeni papa, şapelin ‘Ağlama Odası’ diye bilinen özel odasına alınarak burada kendisi için hazırlanan papalık kıyafetlerini giyecek.

Beyaz dumanın çıkmasını takip eden bir saat içinde yeni papa, Aziz Petrus Bazilikası’nın büyük locasından dünyaya tanıtılacak.

Yeni papayı dünyaya, ‘Protodiacono’ unvanını taşıyan Fransız Kardinal Dominique Mamberti, büyük locadan Latince ‘Habemus Papam (Bir papamız var)’ diyerek takdim edecek.

2013’teki son Konklav’da Papa Francis, ikinci günün beşinci tur oylamasında seçilmişti. 2005’teki Konklav da ikinci gündeki dördüncü tur oylamasında sonuçlanmış ve Papa 16’ncı Benediktus seçilmişti.