Vatikan duyurdu: Papa hayatını kaybetti

Vatikan, 88 yaşındaki Papa Francis’in hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Papa, 14 Şubat’ta bronşit teşhisiyle Roma’daki Gemelli hastanesine kaldırılmıştı. Ardından iki akciğerinde de zatürre tespit edilmişti.

Hayati tehlikeyi atlattığı açıklanan Francis, daha sonra taburcu edilmişti.

AFP’nin haberine göre Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri Papa’nın öldüğünü açıkladı.

Papa Francis kimdir?

Papa olmadan önceki adı Jorge Mario Bergoglio olan Francis, 17 Aralık 1936’da Arjantin’in başkenti Buenos Aires doğdu. Babası İtalya’dan Arjantin’e göç etmiş, orada İtalyalı bir kadınla evlenmişti. Dört kardeşi olan Papa, ayrıca farklı seviyelerde yedi dil biliyordu.

Francis üniversitede kimya, felsefe ve ilahiyat eğitimi aldı. 1973’ten 1979’a kadar ilahiyat doçenti olarak San Miguel Yüksekokulu’nda çalışan Francis, 1980 ila 1986’da aynı okulda rektör oldu.

Sırasıyla yardımcı piskoposluk, kardinal papazlığı yapan Jorge Mario Bergoglio, 2013’te ileri yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen seçimlerde 115 kardinalin üçte ikisinin oyunu alarak 266’ncı Papa oldu.