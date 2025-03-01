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Yaramazlara biraz batar!

Kötüleşmişti: Papa'nın durumu 'hala karmaşık'

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un krizden sonra ‘geceyi sakin geçirdiği ancak durumundaki karmaşıklığın sürdüğü’ açıklandı.

Papa Franciscus. Fotoğraf: AA

Şubat başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 88 yaşındaki Papa’ya daha sonra çift taraflı zatürre teşhisi konmuştu.


16 gündür Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde yatan din adamı dün bronkospazm krizi (akciğerlerin hava yollarını çevreleyen kasların kasılması) geçirmiş, solunum durumu aniden kötüleşmişti.

Vatikan kaynakları son duruma ilişkin şu bilgiyi verdi: “Papa geceyi sakin geçirerek dinlendi. Başka bir kriz geçirmedi, ateşi yok. Hastalığın gidişatına dair karmaşık durum ve doktorların temkinli yaklaşımlarıysa sürüyor.”

İtalyan basını da Papa’nın tıbbi durumunun kompleks olmaya devam ettiğini yazdı.

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