Papa zatürre oldu

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un zatürre olduğu açıklandı.

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BBC‘nin haberine göre Vatikan, Papa’nın her iki ciğerinde de zatürre görüldüğünü ve durumunun ‘karmaşık’ olduğunu duyurdu.

Bir süredir bronşit olan 88 yaşındaki Papa, geçen cuma Roma’nın Gemelli hastanesine yatırılmıştı.

Vatikan’ın bugünkü açıklamasındaysa “Papa’nın göğüs tomografisinde ek ilaç tedavisi gerektiren iki taraflı zatürrenin başladığı görüldü” denildi.

Açıklamada hastalığın seyrine karşın Papa’nın moralinin iyi olduğu söylendi.