Papa hastaneye kaldırıldı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus bronşit nedeniyle Roma’daki Gemelli Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Vatikan basın ofisinin açıklaması şöyle:

“Papa Franciscus, bu sabahki kabullerinin ardından gerekli bazı tetkikler ve bronşit tedavisinin hastanede sürdürülmesi için Gemelli Hastanesi’ne yatırıldı.”

İtalyan ANSA ajansının Papa Franciscus’a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Katoliklerin ruhani liderinin hastanedeki tedavisinin beş gün sürebileceği belirtildi.

Ay başından bu yana bronşit olan 88 yaşındaki Papa, 9 ve 12 Şubat’ta halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek konuşmalarını kendi yapamamış ve yardımcılarının okumasını istemişti.

Papa, son olarak 2023’te, biri nefes darlığı şikayeti biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez Gemelli Hastanesi’nde tedavi olmuştu.