Vatikan: Papa'nın solunum durumu kötüleşti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un bronkospazm krizi geçirdiği ve solunum durumunun aniden kötüleştiği duyuruldu.

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Papara Franciscus ay başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 15 gündür Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde yatıyor.

Vatikan, geçtiğimiz hafta çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa’nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada Papa’nın bronkospazm krizi geçirdiği belirtildi. Bronkospazm, akciğerlerdeki hava yollarını (bronşları) çevreleyen kasların kasılması.

Bonkospazm, Papa’da kusmaya ve aspirasyonla birlikte solunum durumunun aniden kötüleşmesine neden oldu. Aspirasyon, besinin yanlışlıkla solunum yollarına kaçması.

Papa’ya bronkoaspirasyon yapıldı ve solunum sisteminin ana görevi olan gaz değişiminin (yeterli oksijen alınıp oluşan karbondioksidin yeterli şekilde atılması) sağlanması için mekanik ventilasyon başlatıldı. Bunun sonucunda gaz değişiminde olumlu yanıt alındı.

Papa’nın bilincinin açık olduğu söylendi. Dış etmenlere karşı duyarlı olduğu, tıbbi müdahalelere yanıt verdiği kaydedildi.

Bununla beraber açıklamada hastalığın seyrinin hala ‘belirsiz’ olduğu belirtildi.

İtalyan basınında Papa’nın geçirdiği krizin değerlendirilmesi için 24-48 saat gerektiği ve Papa’nın entübe edilmediği yazıldı.

Vatikan ayrıca Katoliklerin Paskalya’dan önce büyük perhize başladıkları gün olan 5 Mart’ta yapılacak ayini, Papa’nın yönetemeyeceğini duyurdu.

Papa, 14 Şubat’tan bu yana hastanede

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat’taki halka açık iki etkinlikte, bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

14 Şubat’ta Gemelli Hastanesi’ne kaldırılan Papa’nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu duyurulmuştu.

Vatikan, 18 Şubat’ta Papa’da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı.

22 Şubat’ta ise astım krizi geçiren Papa’nın durumunun ‘kritik olduğu’ ifade söylenmişti.

Vatikan’ın 23 Şubat’taki açıklamasında, “Papa’nın solunumla ilgili başka bir kriz yaşamadığı, hafif bir böbrek yetmezliği başlangıcının gözlendiği, burundan yüksek akımlı oksijen takviyesi aldığı” belirtilmişti.

Vatikan son olarak 26 ve 27 Şubat’ta Papa’nın durumunda iyileşme görüldüğünü bildirmişti.

Son yıllarda sağlık sorunları arttı

2013’ten bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, ilk kez 2021’de Gemelli Hastanesi’ne yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti.

Dizindeki ağrılar sebebiyle son yıllarda tekerlekli sandalye kullanan Papa, son olarak 2023’te biri nefes darlığı şikayeti, biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere, iki kez aynı hastanede tedavi görmüştü.