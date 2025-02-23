Vatikan: Papa'nın kan testlerinde böbrek yetmezliği başlangıcı görüldü

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un dün akşamdan bu yana solunum krizi yaşamadığı ancak kan testlerinde hafif bir böbrek yetmezliği başlangıcı görüldüğü duyuruldu.

Papa Franciscus. Fotoğraf: AA

Vatikan, Papa’nın sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yayınladı.

88 yaşındaki Papa ay başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat’tan bu yana Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde kalıyor. Hastanede Papa’ya polimikrobik enfeksiyon ve çift taraflı zatürre teşhisi konmuştu.

Vatikan’ın açıklamasında dün astım krizi geçirdiği ve durumunun kritik olduğu duyurulan Papa’nın bugün başka solunum krizi yaşamadığı belirtildi.

İki ünite kan transfüzyonu uygulandığı ve bu işlemin hemoglobin seviyesinin yükselmesine olumlu katkı sağladığı söylenen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Trombositopeni (düşük trombosit seviyesi) stabil kalmıştır ancak bazı kan testleri, şu an kontrol altında olan hafif bir böbrek yetmezliği başlangıcını göstermektedir. Burundan yüksek akımlı oksijen takviyesi almaktadır. Papa, hala bilinçli ve çevresiyle iyi bir şekilde iletişim kurabilmektedir.

Klinik tablonun karmaşıklığı ve ilaç tedavilerinin etkisini göstermesi için gerekli bekleme süresi nedeniyle, hastalığın seyri konusunda temkinli olunmaya devam edilmektedir.”

Açıklamada ayrıca Papa’nın, bu sabah hastanede kendisi için hazırlanan dairede hastane sürecinde bakımını üstlenen kişilerle birlikte ayine katıldığı söylendi.

Son yıllarda sağlık sorunları arttı

2013’ten bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, ilk kez 2021’de Gemelli Hastanesi’ne yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti.

Papa son olarak 2023’te biri nefes darlığı şikayeti, biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez bu hastanede tedavi görmüştü.

Katoliklerin ruhani lideri, diz ağrıları sebebiyle son yıllarda tekerlekli sandalye kullanıyordu.

9 ve 12 Şubat’ta halka açık iki etkinlikte, bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

14 Şubat’ta hastaneye kaldırılan, daha sonra solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilen Papa’nın sağlık durumuna ilişkin 18 Şubat’taki açıklamadaysa zatürre geliştiği ve klinik durumunun karmaşık bir tablo çizmeyi sürdürdüğü belirtilmişti.

Papa’nın doktorları üç gün sonraysa “Papa, tamamen tehlikeyi atlatmış değil ama şu an için hayati tehlikesi yok, bugün şapele gidip dua etti” demişlerdi.

Vatikan dün ise Papa’nın astım krizi geçirdiğini belirterek durumunun ‘kritik’ olduğunu açıklamıştı.