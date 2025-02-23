Vatikan: Papa astım krizi geçirdi, sağlık durumu kritik

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un sağlık durumu kötü. Vatikan’ın açıklamasında “Papa astım krizi geçirdi, sağlık durumu kritik” denildi.

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Vatikan, şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat’tan bu yana Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde tedavi gören ve burada çift taraflı zatürre teşhisi konan 88 yaşındaki Papa Franciscus’un sağlık durumuyla açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

“Papa’nın sağlık durumu kritik olmaya devam ediyor. Bu nedenle dün açıklandığı gibi Papa henüz tehlikeyi atlatmış değil.

Bu sabah Papa Franciscus, uzun süre devam eden astım krizi geçirdi ve oksijen tedavisine de ihtiyaç duydu.

Bugün yapılan kan testlerinde anemiyle beraber trombosit düşüklüğü (trombositopeni) tespit edildi. Bu durum kan nakli yapılmasını gerektirdi. Papa’nın bilinci yerinde ve gününü koltukta geçirdi ancak düne göre daha sıkıntılı.”

Son yıllarda sağlık sorunları arttı

2013’ten bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, ilk kez 2021’de Gemelli Hastanesi’ne yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti.

Papa, son olarak 2023’te biri nefes darlığı şikayeti, biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez Gemelli Hastanesi’nde tedavi görmüştü.

Katoliklerin ruhani lideri, diz ağrıları sebebiyle son yıllarda tekerlekli sandalye kullanıyordu.

Fotoğraf: AA

Papa, 9 ve 12 Şubat’ta halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirtip konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

Vatikan’ın 19 Şubat’taki açıklamasında Papa’nın oksijen desteği almadığı ve kendi kendine nefes alabildiği, dünkü açıklamasında ‘hafif iyileşme’ gösterdiği belirtilmişti.

Papa’nın bu hafta sonu için planlanan etkinlikleri de iptal edilmişti.