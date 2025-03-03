Vatikan: Papa iki kez akut solunum yetmezliği geçirdi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un bugün iki kez akut solunum yetmezliği geçirdiği duyuruldu.

Papa Franciscus. Fotoğraf: AA

Papa Franciscus şubat başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 18 gündür Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde yatıyor.

Vatikan, geçtiğimiz haftalarda çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa’nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle dendi:

“Bugün, Papa iki kez akut solunum yetmezliği geçirdi. Bunun sebebi, bronşlarda önemli miktarda mukus birikmesi ve buna bağlı gelişen bronkospazmdı. Bu nedenle, iki bronkoskopi işlemi yapıldı. Öğleden sonra, mekanik ventilasyona yeniden başlandı. Papa bu işlemler sırasında hep bilinçli ve uyumluydu.”

Bronkospazm, akciğerlerdeki hava yollarını (bronşları) çevreleyen kasların kasılması.

Vatikan ayrıca klinik tablonun karmaşıklığı nedeniyle doktorların hastalığın gidişatına dair temkinli yaklaşımlarını koruduklarını belirtti.

Papa, 14 Şubat’tan bu yana hastanede

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat’taki halka açık iki etkinlikte, bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

14 Şubat’ta Gemelli Hastanesi’ne kaldırılan Papa’nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu duyurulmuştu.

Vatikan, 18 Şubat’ta Papa’da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı.

22 Şubat’ta ise astım krizi geçiren Papa’nın durumunun ‘kritik olduğu’ ifade söylenmişti.

Vatikan’ın 23 Şubat’taki açıklamasında, “Papa’nın solunumla ilgili başka bir kriz yaşamadığı, hafif bir böbrek yetmezliği başlangıcının gözlendiği, burundan yüksek akımlı oksijen takviyesi aldığı” belirtilmişti.

Vatikan, 26 ve 27 Şubat’taysa Papa’nın durumunda iyileşme görüldüğünü bildirmişti.

Son olarak 28 Şubat’ta bronkospazm krizi geçirdiği ve solunum durumunun aniden kötüleştiği duyurulmuştu.

Son yıllarda sağlık sorunları arttı

2013’ten bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, ilk kez 2021’de Gemelli Hastanesi’ne yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti.

Dizindeki ağrılar sebebiyle son yıllarda tekerlekli sandalye kullanan Papa, son olarak 2023’te biri nefes darlığı şikayeti, biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere, iki kez aynı hastanede tedavi görmüştü.