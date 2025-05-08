Sistine Şapeli'nden beyaz duman yükseldi: Yeni papa seçildi

Vatikan’daki Sistine Şapeli’nin bacasından yeni papanın seçildiğini ilan eden ‘beyaz duman’ yükseldi.

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Papa Francis’in 21 Nisan’da hayatını kaybetmesinin ardından Katolik Kilisesi’nin 267’nci papasının seçileceği süreç dün başlamıştı.

133 kardinal yeni papayı seçmek için dün Sistine Şapeli’ne kapanmıştı fakat ilk oylamada bir sonuç çıkmamıştı. Seçimin ikinci günündeki dördüncü tur oylamasının ardından yeni papanın seçildiği dünyaya ilan edildi.

Yeni papa, şapelin ‘Ağlama Odası’ diye bilinen özel odasına alınarak burada kendisi için hazırlanan papalık kıyafetlerini giyecek ve beyaz dumanı takip eden bir saatte Aziz Petrus Bazilikası’nın büyük locasından dünyaya tanıtılacak.

Yeni papayı dünyaya, ‘Protodiacono’ unvanını taşıyan Fransız Kardinal Dominique Mamberti, büyük locadan Latince ‘Habemus Papam (Bir papamız var)’ diyerek takdim edecek.

Papalık için 133 kardinalden en az üçte ikisinin (89) oyu gerekiyordu.

Katolik Kilisesi’ndeki 266 papadan bugüne kadar 200’den fazlası İtalyan olurken en son 2013’teki Konklav’da ilk kez Amerika kıtasından Arjantinli Francis papa seçilmişti.