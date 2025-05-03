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Yaramazlara biraz batar!

Trump yapay zekayla kendini 'Papa' yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, kendisini ‘Papa’ gibi gösteren fotoğrafı yorumsuz paylaştı.

Fotoğraf: @realDonaldTrump / Truth Social

Trump’ın sosyal medya platformu Truth Social’daki paylaşımda ABD başkanı, beyaz papa kıyafetiyle görünüyor. Yapay zekayla üretilen görsele ilişkin paylaşımda herhangi bir yazı bulunmuyor.


Görsel sosyal medyada hızla yayıldı.

Beyaz Saray da fotoğrafı resmi X hesabından paylaştı.

‘Papa olmak isterdim’

Papa Francis, 21 Nisan’da ölmüştü.

ABD başkanı kısa süre önce bir gazetecinin “Yeni Papa’nın kim olmasını istersiniz?” sorusuna şu yanıtı vermişti: “Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu. New York’ta çok iyi bir kardinalimiz var, bakalım neler olacağını göreceğiz.”

Trump, doğrudan isim paylaşmasa da Papa adaylığında ismi geçen ABD’li Kardinal Raymond Leo Burke’le yakın olduğu biliniyor.

Vatikan’da Kardinaller meclisi 7 Mayıs’ta toplanarak yeni Papa’yı seçecek.

Trump: Papa olmak isterdim

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