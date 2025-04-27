Papa Francis İstanbul'da anıldı

Hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis için İstanbul’da anma töreni düzenlendi.
Papa vefatından önceki aylarda solunum yollarındaki sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. 23 Mart’ta taburcu edilmiş, hayati tehlikeyi de atlattığı açıklanmıştı.
Vatikan, 21 Nisan’da hayatını kaybeden Papa’nın ölüm nedeninin inme, koma ve kalp yetmezliği olduğunu duyurmuştu.
Vasiyetine uygun olarak sık sık ziyaret ettiği Roma’daki Santa Maria Maggiore Bazilikası’na, özel bir süsleme bulunmayan sadece ‘Franciscus’ yazılı mezara defnedildi.
Papa Francis için bugün Beyoğlu’ndaki Saint Antuan Kilisesi’nde ayin yapıldı.
Ayini Monsenyör Massimiliano Palinuro yönetti.