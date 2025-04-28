Kardinaller yeni papayı seçmek için 7 Mayıs'ta toplanacak

Yeni papayı seçecek olan kardinaller meclisi (Konklav) 7 Mayıs’ta toplanacak.

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Vatikan’ın resmi yayın organı Vatican News’te yer alan habere göre Papa Franciscus’un cenazesi ve Konklav için Roma’da bulunan Kardinaller bu sabah toplantı yaptı.

Söz konusu toplantıda kardinaller, Konklav’ın 7 Mayıs Çarşamba Vatikan’daki Sistine Şapeli’nde başlamasına karar verdi.

Papa Franciscus’un 21 Nisan’da hayatını kaybetmişti. Daha sonra kilise hukuku uyarınca ‘Sede Vacante’ yani Latince ‘makamın boş olduğu’ ilan edilmişti.

26 Nisan’daki cenaze töreninin ardından dokuz günlük yas süreci sonunda Konklav’ın 7 Mayıs’ta yapılmasına karar verildi.

Kardinaller Meclisi Dekanı olan Kardinal Giovanni Battista Re’nin başkanlığında yapılacak Konklav’a 80 yaşının altındaki 135 Kardinalin katılması bekleniyor.

Kurallara göre seçimde üçte iki çoğunluğu yani 90 oy alan Kardinal, görevi kabul etmesi durumunda yeni Papa olarak ilan edilecek ve 1,4 milyarlık Katolik aleminin yeni ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı olacak.