Katolik Kilisesi'nin 267'nci papası ABD'li Robert Prevost

Katolik Kilisesi’nin 267’nci papası 69 yaşındaki ABD’li Kardinal Robert Prevost oldu.
Prevost, Papa 14’üncü Leo adını kullanacak.
ABD’li ilk papa
Papa Francis’in 21 Nisan’da hayatını kaybetmesinin ardından Katolik Kilisesi’nin 267’nci papasının seçileceği süreç dün başlamıştı.
133 kardinal yeni papayı seçmek için dün Sistine Şapeli’ne kapanmıştı fakat ilk oylamada bir sonuç çıkmamıştı. Seçimin ikinci günündeki dördüncü tur oylamasının ardından yeni papanın seçildiği Sistine Şapeli’nin bacasından çıkan beyaz dumanla ilan edilmişti.
Yeni papayı dünyaya, ‘Protodiacono’ unvanını taşıyan Fransız Kardinal Dominique Mamberti, Aziz Petrus Bazilikası’nın büyük locasından Latince ‘Habemus Papam (Bir papamız var)’ diyerek takdim etti.
Kardinal Prevost ABD’li ilk papa.
Katolik Kilisesi’ndeki 266 papadan bugüne kadar 200’den fazlası İtalyan olurken en son 2013’teki Konklav’da ilk kez Amerika kıtasından Arjantinli Francis papa seçilmişti.
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