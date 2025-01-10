Trudeau’dan Trump’a: Eğer birlikte çalışırsak daha iyisini yaparız, eminim

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’a Kanada’nın ABD’nin eyaleti olması talebine yanıt verdi: “Bu olmayacak.”

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Trump, önceki günkü açıklamasında Kanada’nın ABD’ye katılması gerektiğini belirtmiş ve şöyle demişti:

“Biz onlardan daha fazlasına sahibiz ve onların hiçbir şeyine ihtiyacımız yok. Dolayısıyla neden Kanada’yı korumak için yılda 200 milyar dolar kaybediyoruz?”

CNN’de katıldığı programda kendisine vali diyen ve Kanada’nın ABD’nin 51’nci eyaleti olmasını savunan Trump’a Trudeau, “Bu olmayacak” diyerek karşılık verdi ve ekonomik işbirliğinin devam etmesi gerektiğine dikkat çekti.

ABD’nin Kanada ekonomisine zarar verebilecek bir gücü olduğunu belirten Trudeau, ilave gümrük vergileriyle Kanada ürünlerinin önünün kesilmesinin en çok ABD’li tüketiciye zarar vereceğini söyledi.

Kanada Başbakanı Trudeau, şöyle konuştu:

“Kanadalılar Kanadalı olmaktan büyük gurur duyuyor. Kendimizi en kolay tanımlama yollarımızdan biri de Amerikalı olmadığımızdır.

ABD Başkanı’nın Kanada ekonomisine zarar vermek için yapacağı her şey aynı zamanda Amerikalı tüketicilere de zarar verecektir. Eğer birlikte çalışırsak daha iyisini yaparız, buna eminim.”