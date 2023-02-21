Troll organizasyonu Ebabil Harekatı’nın Ekşi Sözlük mesaisi

Troll organizasyonu Ebabil Harekatı, Ekşi Sözlük’e erişim engeli gelmesini ‘kutluyor.’ Harekat, Telegram grubunda ‘destekçilerinden’ ‘Ekşi nihayet kapatıldı’ tagı ile tweet atmasını istiyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ocakta, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında ‘çok önemli’ bir dosya açıklayacağını duyurmuştu. Dosyayı açan Özel, Soylu’nun danışmanı Emir Şen’in başında bulunduğu troll organizasyonuna dikkat çekmişti.

Organizasyonun bir ayağını da ‘Ebabil Harekatı’ oluşturuyor. Harekat, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Özgür Özel, HDP, çeşitli muhalif isim ve gazetecileri hedef gösterirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere iktidar lehine sosyal medya çalışması yürütüyor.

Harekat, şimdi de Ekşi Sözlük’e erişim engeli getirilmesiyle harekete geçti.

Ekşi Sözlük, bu akşam saatlerinde Bilgi Teknoloji Kurulu (BTK) tarafından erişime engellendi. Ebabil Harekatı da bunu bir tweet ile ‘kutladı.’

Yalanın, nefretin, provokasyonun kaynağı,sözde özgürlükten dem vuran Ekşi Sözlük, küfrün hakaretin ve iftiranın kol gezdiği bir nefret sözlüğüdür. Sonunda Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi. Ve Ekşi nihayet kapatıldı… pic.twitter.com/jYxqmUKHKT — Ebabil Harekâtı (@EbabilHarekati) February 21, 2023

Harekat ayrıca Telegram grubundaki takipçilerine bir mesaj göndererek Twitter’da tag çalışmasına katılma çağrısında bulundu.

Çağrı, şu şekilde: