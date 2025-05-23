Tanrıkulu duyurdu: İmamoğlu, Şahan ve Çalık afişleri için toplatma talimatı

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emre Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın olduğu afiş ve pankartların toplatılması için talimat verildiğini duyurdu.

Fotoğraf: CHP

İstanbul başsavcılığı talimatı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’ndaki kışkırtma yasağı (2911 Sayılı Kanun’un 27’inci maddesi) ve Kabahatler Kanunu’ndaki ‘afiş asma’ (5326 sayılı Kanun’un 42’inci maddesi) maddelerine dayandırdı.

Tanrıkulu’nun X paylaşımı şöyle:

‘Kanunsuz emirdir’

* Ekrem İmamoğlu halen İstanbul Büyükşehir Belediye başkanıdır. Hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle görevinden ‘geçici olarak’ uzaklaştırılmıştır. Yerine seçilen kişi büyükşehir belediye başkanı değil, ‘başkan vekili’ olacaktır.

* Yazıda adı geçen ilçe belediye başkanlarımızla ilgili olarak da hukuksal durum aynıdır. Dolayısıyla halen büyükşehir ve ilçe belediye başkanları sıfatlarını taşıyan büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının ‘kışkırtma yasağı’ başlığı ile başlayan bir düzenlemeyle kendilerine ilişkin afiş ve duyuruların kamusal alanlardan kaldırılmasının istenmesi yasaya aykırıdır ve kanunsuz emirdir.

‘Emniyet birimleri yerine getirmemeli’

* Ayrıca bu yazıyı yazan cumhuriyet savcısına hatırlatılsın ki; soruşturma aşamasında olan, tamamen temelsiz ve dayanaksız iddialarla ilgili olarak yazdığınız bu yazı masumiyet karinesine aykırı ve açıkça kanunda olmayan bir yetkinin kullanımı nedeniyle görevi kötüye kullanma suçunun ağırlaştırılmış halidir.

‘Belediyeler suç duyurusuyla bildirilmeli’

* Yazının yazıldığı emniyet birimleri kanuna açıkça aykırı bu kanunsuz emri yerine getirmemeliler. Bu kanunsuz emirlerin kamu gücünün yasadışı kullanılmasıyla yerine getirilmesi halinde ilgili belediye birimleri bunu yerine getirenleri bir tutanakla ve görselle tespit etmeli; kayıtlarda kalması açısından İçişleri Bakanlığına ve cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusuyla bildirmelidirler.

* Bir örneklerini de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmak üzere ulaştıkları milletvekillerine göndermelerini rica ederim. Ayrıca hiçbir belediye birimi bu kanunsuz emirleri yerine getirme suçuna ortak olmamalıdır.

📍İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen "toplatma hakkında" konulu yazıda; 2911 sayılı kanunun 27. Maddesi gerekçe gösterilerek İstanbul genelinde ve kent içinde Ekrem İmamoğlu'nun, Resul Emre Şahan'ın ve Mehmet Murat Çalık'ın afiş ve… pic.twitter.com/4BzZ90V5Qn — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) March 25, 2025

İlgili kanun maddeleri ne diyor?

2911 Sayılı Kanun’un ‘kışkırtma yasağı’ başlıklı 27’inci maddesi şöyle: “Halka karşı, doğrudan doğruya veya ses yükselten veya ileten herhangi bir alet veya araç ile söz söyleyerek veya seslenerek veya basılmış veya çoğaltılmış veya elle yazılmış veya çizilmiş kağıtları duvarlara veya diğer yerlere yapıştırarak veya dağıtarak veya benzeri araç ve yollarla halkı Kanuna aykırı toplantı veya yürüyüşe özendirmek veya kışkırtmak yasaktır. Bu hareketler güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir.”

5326 sayılı Kanun’un 42’inci maddesiyse şöyle:

Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kâğıt ve benzeri afiş ve ilân asan kişiye, yüz Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Aynı içerikteki afiş ve ilânlar, tek fiil sayılır.

Birinci fıkra hükmü, yetkili makamlardan alınan açık ve yazılı izne dayalı olarak asılan afiş ve ilânlar açısından uygulanmaz. Bu izinde, afiş ve ilânın asılacağı zaman dilimi açık bir şekilde gösterilir. Bu afiş ve ilânlar izin verilen gerçek veya tüzel kişi tarafından bu sürenin dolmasını müteakip derhal toplatılır. Toplatma yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi halinde birinci fıkra hükmüne göre idarî para cezası verilir.

Bu afiş ve ilânların kaldırılmasına ilişkin masraflar da ilgili kişilerden ayrıca tahsil edilir.

Bu kabahatler dolayısıyla idarî para cezasına, kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar verir.





