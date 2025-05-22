İBB soruşturması: Yedi kişi daha tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan yedi kişi daha tutuklandı.

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İstanbul başsavcılığının ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ iddialarıyla yürüttüğü İBB odaklı soruşturmalar sürüyor.

İhalelerde usulsüzlük iddiasıyla İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş’ye bir operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan yedi kişi ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘rüşvet’ suçlarından tutuklamaya sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği, yedi şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.

Bu arada soruşturmanın üçüncü dalgasında Medya AŞ’yle Kültür AŞ’de usulsüz ihaleler düzenlendiği ve rüşvet alındığı iddialarıyla 13 kişi bugün tutuklanmıştı.