CHP'den ilk tepki: Ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi de tartar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalara ilişkin yeni operasyona CHP’den tepki geldi: “Ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi de tartar…”

Fotoğraf: CHP

İstanbul başsavcılığının ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ iddialarıyla yürüttüğü İBB odaklı soruşturmalar sürüyor.

Üçüncü dalga operasyon gözaltına alınanlardan 20’si dün tutuklanmıştı.

Bu sabah 49 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. Bunlardan 44’ü gözaltına alındı.

Operasyona CHP’den ilk tepki CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın’dan geldi.

Günaydın X‘ten şöyle yazdı:

* Daha evvel gözaltına alınan ve aldığı ikinci el aracın ilk sahibinin neden yurtdışına çıktığı (!) sorulduktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu bir kez daha gözaltında..

* Aynı şekilde ikinci dalgada gözaltı sonrası serbest bırakılan genel sekreter yardımcısı Arif Gürkan Alpay tekrar gözaltında..

* DİAYDER davasında yargılanıp beraat eden Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık gözaltında…

* Koruma Müdürü Mustafa Akın yanında İBB Şehircilik Grup Başkanı ve Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt ile İBB Altyapı ve Enerji Grup Başkanı ve İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Tugay da gözaltına alınanlar arasında..

* Bu sabah Esenyurt’un seçilmiş ve tutuklu belediye başkanı Ahmet Özer’in ilk duruşması Silivri cezaevi yerleşkesinde yapılacak..

* Kısacası gözaltılarla duruşmalar birbirine girmiş durumda… İBB yöneticisi iseniz her sabaha bir operasyon olasılığı için hazır olmak zorundasınız. Daha evvel alınıp bırakılmış olsanız dahi durum böyle…

* Türkiye’de 1400 belediye var, hedef İBB ve aslında açığını söyleyelim hedef İmamoğlu… Adalet dinin temelidir… Ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi de tartar…



