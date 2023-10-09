Tanju Özcan’ın CHP’den ihracı hukuka uygun bulunmuş

CHP’nin avukatı Celal Çelik, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın partiden ihraç edilmesine karşı açtığı davayı kaybettiğini duyurdu.

Tanju Özcan. (AA)

Çelik, Twitter’dan paylaştığı mesajda dava hakkında şu bilgileri verdi:

*Özcan’ın haksızlığı, davranış ve söylemlerinin ihracını gerektirdiği Ankara 28’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nce tescillendi!

*İhraç kararına karşı Özcan’ın açmış olduğu davanın bugünkü son duruşmasında; ihraç kararının hukuka uygun olduğu belirtilerek, Özcan’ın açtığı davanın reddine karar verildi!

*Mahkemece verilen kararın kesin nitelikte olması nedeniyle, bu karara karşı itiraz yolu da bulunmamakta.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın haksızlığı, davranış ve söylemlerinin ihracını gerektirdiği Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesince tescillendi!



İhraç kararına karşı Tanju Özcan'ın açmış olduğu davanın bugünkü son duruşmasında; İhraç Kararının hukuka uygun olduğu belirtilerek,… — Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) October 9, 2023

Ne olmuştu?

Özcan, Bolu Belediye Meclisi’nin bir kadın üyesiyle diyalogu sonrasında parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle disipline sevk edilmişti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Özcan’a bir yıl geçici çıkarma cezası vermişti. Özcan, bu cezası bittikten 10 gün sonra kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti.

Partiden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Özcan, 3 Temmuz’da ‘değişim’ ve ‘adalet’ temasıyla Bolu’dan Ankara’ya CHP genel merkezine yürümeye başlamıştı. CHP genel merkezine varan Özcan genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirmişti.

Özcan, partiden ihraç edilmesinden bir gün önce istifa edeceğini açıklamıştı: “Genel başkan talimat vermiş. ‘Bunu en geç ayın 20’sinden önce partiden atın’ demiş. Ben de bu zevki onlara tattırmamak için ayın 19’nda partimden istifa edeceğim.”

Bolu belediye başkanı daha sonra bu karardan vazgeçmişti: “İstifa etmeyeceğim, bu tarihe geçsin. Beni atsınlar. Gerekçeli kararda ne yazacak merak ediyorum.”

CHP, raporlu olduğu için o dönemki toplantıya katılmayan Özcan’la ilgili kararı ertelemişti.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı, 26 Temmuz’da Özcan’ı partiden ihraç etmiş; Özcan da bunu yargıya taşıyacağını duyurmuştu.