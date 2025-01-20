Taliban'ın dışişleri yardımcısı: İslam'da kadınlara eğitim yasağı yok, kaldırın

Taliban’ın üst düzey yetkililerinden Şir Muhammed Abbas Stanikzai, örgüt liderlerini Afganistan’da kadınlar ve kız çocuklarına yönelik eğitim yasaklarını kaldırmaya çağırdı.

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Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Stanikzai, Khost bölgesindeki dini bir okulda katıldığı törende ‘geçmişte hiçbir gerekçe olmadığını’ ve ‘şimdi de kadınların ve kız çocuklarının eğitimden mahrum bırakılması için hiçbir neden bulunmadığını’ söyledi.

Stanikzai, X’teki açıklamasında da ‘nüfusun neredeyse yarısını kapsayan bu yasağın İslam hukukunda yeri bulunmadığını ve kişisel tercihlere göre uygulandığını’ belirterek “Liderliği bir kez daha eğitimin kapılarını açmaya çağırıyoruz” dedi.

Afganistan’daki yasaklar

15 Ağustos 2021’de Taliban’ın yönetime geldiği Afganistan’da kadınların çalışmasına ve kız çocuklarının eğitim alması ciddi kısıtlamalarla engellenmişti.

Kızların önce ortaokul ve liselerde, Aralık 2022’deyse üniversitelerde eğitim alması engellenmişti.

Afgan kadınların yerel ve yabancı sivil toplum kuruluşlarında çalışması da askıya alınmıştı.

Ülke genelinde kadın kuaförleri ve güzellik salonları da yasak.

Kadınların kamuya açık park, eğlence mekanları ve spor salonlarına girmesi, dizi ve sinema filmlerinde rol alması da yasaklar arasında.