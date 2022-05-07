Afganistan’da kadınlar artık sadece çarşaf ve burka giyebilecek

Afganistan’da Taliban yönetimi, kadınlara örtünme zorunluluğu getirdi. Kadınlar artık yalnızca çarşaf ya da burka giyebilecek.

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Taliban’ın ‘İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, yeni kuralların yetişkin kadınların örtünmesini zorunlu kılındığı belirtildi.

Buna göre kadınlar ya Afgan geleneklerinden burka ya da vücutlarını tamamen örten siyah çarşaf giyecek.

Siyah çarşaf giyen kadınlar kendilerine ‘namahrem’ biriyle karşılaştığında yüzlerini örtecek ve sadece gözleri açık kalabilecek.

AA’nın aktardığına göre kurallara riayet etmeyenlerin ‘aile reisleri’ önce uyarılacak; uyarıya aldırış edilmemesi halinde ‘aile reisine’ üç hapis cezası verilecek.

Buna rağmen kadının örtünmemesi durumunda yine ‘aile reisi’ mahkemeye çıkacak.

Açıklamada, mahkeme faslında ne tür bir yargılama yapılacağı ya da ceza verileceği ise henüz belirsiz.

Devlet dairelerinde çalışan örtünmeyen kadınlar da işten çıkartılacak. Bu kadınların birinci derece yakınları da açığa alınacak.