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Yaramazlara biraz batar!

Taliban, PUBG ve TikTok’u yasaklamaya hazırlanıyor


Afganistan’da iktidarı ele geçiren radikal İslamcı örgüt Taliban, TikTok uygulaması ve PUBG oyununu yasaklamaya hazırlanıyor.

Fotoğraf: Reuters

Taliban sözcü yardımcısı İnamullah Samangani, ‘iletişim ve bilgi teknolojisi bakanlığı’na iki uygulama için talimat gönderildiğini söyledi.


Taliban’a göre yasağa gerekçe uygulamaların ‘gençlerin gelişimini olumsuz etkilemesi.’

Öte yandan, PUBG oyununun eski hükümette de yasaklanması gündeme gelmişti.

TikTok, Afganistan gençleri arasında çok popüler ve eğlence kaynaklarından biri olarak görülüyor.

Ülkedeki diğer popüler sosyal medya ağları arasında Facebook ve WhatsApp bulunuyor.

DataReportal’ın ocak ayında yayımladığı verilere göre, yaklaşık 39 milyonluk nüfuslu Afganistan’da 9 milyondan fazla kişi internet kullanıyor.

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