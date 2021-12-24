Google’ı geride bırakan TikTok en popüler platform oldu

TikTok, internet güvenlik şirketi Cloudflare’ye göre Google’ı geride bırakarak dünyanın en popüler çevrimiçi uygulaması oldu.

Sıralamaya göre TikTok, bu sene şubat, mart, haziran aylarıyla birlikte ağustostan bu yana internet trafiği açısından en çok kullanılan uygulama olarak Google’ı tahtından etti.

Geçen yılki listede Google birinciydi. TikTok, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft ve Netflix gibi birçok site-uygulama da ilk 10’daydı.

Bu seneki liste şu şekilde oldu:

TikTok

Google

Facebook

Microsoft

Apple

Amazon

Netflix

YouTube

Twitter

WhatsApp

TikTok, ABD ve diğer bölgelerde karşılaştığı düzenleyici yeni kurallara rağmen yükselişini sürdürüyor.

Yaklaşık dört ay önce TikTok uygulamasının yüklenme sayısı üç milyarı aşmıştı. TikTok aylık 1 milyar aktif kullanıcıya ulaştığını açıklamıştı.

Pandemi nedeniyle evlere kapanan insanların eğlence arayışının TikTok’un ilk sıraya yerleşmesinde etkili olduğu tahmin ediliyor.